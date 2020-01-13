Житель Твери помог полицейским задержать грабителя
ЧП случилось в Московском районе Твери. По предварительной версии, вечером 79-летняя женщина возвращалась домой, когда сзади к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку. Внутри находились сотовый телефон, кошелек с деньгам и банковской картой. Пенсионерка стала кричать.
На зов о помощи отозвался один из прохожих. Мужчина догнал похитителя и вызвал полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери изъяли у задержанного похищенное и вернули пенсионерке.
Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 19-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на грабёж. Фигурант задержан.
- Полицейские благодарят мужчину, проявившего активную гражданскую позицию и оказавшего помощь в задержании злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU