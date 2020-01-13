2020-01-13T18:32:32+03:00
Происшествия

В Твери пожарные помогли женщине выйти из горящей квартиры

ЧП произошло в многоэтажке на Богданова
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели помогли женщине выйти из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели помогли женщине выйти из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 13 января. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит четырехэтажный дом на улице Богданова, 24, корпус 2.

Задымление наблюдалось в квартире на втором этаже.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям звеном газодымозащитников была спасена женщина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшую передали бригаде врачей "скорой помощи". Всего из дома эвакуировали 19 человек.

В 15:19 была объявлена локализация, а в 15:28 пожар полностью ликвидировали.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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