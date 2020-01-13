В Твери пожарные помогли женщине выйти из горящей квартиры
Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 13 января. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит четырехэтажный дом на улице Богданова, 24, корпус 2.
Задымление наблюдалось в квартире на втором этаже.
- Благодаря профессиональным и слаженным действиям звеном газодымозащитников была спасена женщина, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшую передали бригаде врачей "скорой помощи". Всего из дома эвакуировали 19 человек.
В 15:19 была объявлена локализация, а в 15:28 пожар полностью ликвидировали.
Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU