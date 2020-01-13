Хоры ветеранов Тверской области примут участие в конкурсе «Песня – символ нашей Победы!»

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

14 января в Тверском областном Доме народного творчества (ТОДНТ) стартует уникальный Областной фестиваль-конкурс «Песня – символ нашей Победы!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками которого станут хоры ветеранов (пенсионеров), тружеников тыла, ветеранов войны и труда Тверской области.

Конкурс будет зональным и подразумевает этапы в нескольких муниципальных образованиях региона. Межмуниципальные этапы пройдут в городах: Белый – 24 января, Бологое – 28 января, Кувшиново – 4 февраля, Красный Холм – 11 февраля.

Завершится масштабное мероприятие большим Гала-концертом, который состоится 2 апреля в ДК "Химволокно" Твери.

пл. Михаила Тверского, д. 3.

Начало в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU