Хоры ветеранов Тверской области примут участие в конкурсе «Песня – символ нашей Победы!»
14 января в Тверском областном Доме народного творчества (ТОДНТ) стартует уникальный Областной фестиваль-конкурс «Песня – символ нашей Победы!», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками которого станут хоры ветеранов (пенсионеров), тружеников тыла, ветеранов войны и труда Тверской области.
Конкурс будет зональным и подразумевает этапы в нескольких муниципальных образованиях региона. Межмуниципальные этапы пройдут в городах: Белый – 24 января, Бологое – 28 января, Кувшиново – 4 февраля, Красный Холм – 11 февраля.
Завершится масштабное мероприятие большим Гала-концертом, который состоится 2 апреля в ДК "Химволокно" Твери.
пл. Михаила Тверского, д. 3.
Начало в 12.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU