Казанский "Барс" обыграл тверское "Динамо" на домашнем льду

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:42:47+03:00

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Очередная домашняя встреча регулярного чемпионата ВХЛ, которая состоялась в СК "Юбилейный" 11 января, не задалась для тверского "Динамо" с самого начала. Гости из Казани открыли счет на 28-й секунде первого периода. За двадцать секунд до сирены в ворота бело-голубых влетела вторая шайба.

Вторая двадцатиминутка стартовала с гола 17-летнего Ивана Дидковского, а спустя 10 секунд "Барс" отыграл преимущество в два гола.

В целом второй период оказался динамичным для обеих команд. В раздевалку команды ушли при счете 5:2 в пользу гостей.

В третьем периоде динамовцы смогли реализовать еще одну шайбу, но исход игры она не изменила. Итог - 3:5 в пользу "Барса".

Сегодня, 13 января, "Динамо" Тверь встретится на льду с командой "Рязань". Игра станет заключительной в домашней серии.

Начало в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU