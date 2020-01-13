2020-01-13T15:47:34+03:00
Происшествия

В дом жителя Тверской области незаконно проник незнакомец

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства произошедшего выясняют следователиОбстоятельства произошедшего выясняют следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Кашинским межрайонным СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя поселка Кесова Гора Тверской области. Мужчину подозревают в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица.

По версии следствия, 11 декабря 2019 года мужчина открыл дверь дома, расположенного в поселке Речной и проник внутрь.

Цель его визита следствие не называет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

В случае признания вины мужчины, ему может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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