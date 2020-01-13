Жительницу Твери будут судить за организацию наркопритона
Перед судом предстанет жительница областной столицы, обвиняемая в организации наркопритона в одной из квартир Твери.
Из материалов следствия известно, что в марте 2019 года наркозависимая обвиняемая, имея потребность в наркотическом веществе, предоставила свою квартиру наркоманам.
Психотропные вещества они принесли с собой и поделились с хозяйкой квартиры. За "вознаграждение" обвиняемая взяла на себя обязательства по уборке и выносу мусора, образовавшегося после употребления наркотических средств и психотропных веществ.
За организацию наркопритона фигурантке уголовного дела грозит до четырех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU