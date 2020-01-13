13 Янв. 2020 2020-01-13T15:30:41+03:00

Жительницу Твери будут судить за организацию наркопритона Фото: Мария ЛЕНЦ

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Перед судом предстанет жительница областной столицы, обвиняемая в организации наркопритона в одной из квартир Твери.

Из материалов следствия известно, что в марте 2019 года наркозависимая обвиняемая, имея потребность в наркотическом веществе, предоставила свою квартиру наркоманам.

Психотропные вещества они принесли с собой и поделились с хозяйкой квартиры. За "вознаграждение" обвиняемая взяла на себя обязательства по уборке и выносу мусора, образовавшегося после употребления наркотических средств и психотропных веществ.

За организацию наркопритона фигурантке уголовного дела грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU