2020-01-13T15:30:41+03:00
Происшествия

Жительницу Твери будут судить за организацию наркопритона

Дело рассмотрит Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жительницу Твери будут судить за организацию наркопритонаЖительницу Твери будут судить за организацию наркопритонаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет жительница областной столицы, обвиняемая в организации наркопритона в одной из квартир Твери.

Из материалов следствия известно, что в марте 2019 года наркозависимая обвиняемая, имея потребность в наркотическом веществе, предоставила свою квартиру наркоманам.

Психотропные вещества они принесли с собой и поделились с хозяйкой квартиры. За "вознаграждение" обвиняемая взяла на себя обязательства по уборке и выносу мусора, образовавшегося после употребления наркотических средств и психотропных веществ.

За организацию наркопритона фигурантке уголовного дела грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверскую область привезли медвежат-сирот из Карелии
В Твери приглашают на выставку Андрея Юдина и его учеников «Грация балета»
Дом, пострадавший от взрыва газа в Твери, капитально отремонтируют
В Тверской области определились с торжествами на День Победы
На ремонт региональных дорог в Тверской области в 2020 году потратят пять миллиардов рублей
С завтрашнего дня путепровод в Вышнем Волочке закроют на реконструкцию
Парковка на проезде Швейников и улице Ерофеева в Твери станет платной
Житель Твери помог полицейским задержать грабителя
В Твери пожарные помогли женщине выйти из горящей квартиры
Хоры ветеранов Тверской области примут участие в конкурсе «Песня – символ нашей Победы!»
Казанский "Барс" обыграл тверское "Динамо" на домашнем льду
Старый Новый год Тверь отметит концертом Большого Джазового Оркестра
В дом жителя Тверской области незаконно проник незнакомец