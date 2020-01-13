13 Янв. 2020 2020-01-13T13:28:04+03:00

В Тверской области госслужащей не доплатили к пенсии 35 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такая задолженность сформировалась за два года

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В прокуратуру Бельского района обратилась бывшая глава администрации Кавельщинского сельского поселения.

Надзорным органом была проведена проверка и установлено, что в период с сентября 2002 по сентябрь 2013 года женщина работала главой администрации указанного сельского поселения и получала денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета. С октября 2013 ей была назначена пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости.

В период с 2016 по 2018 годы расчет производился неправомерно, в результате чего пенсионерке задолжали свыше 35 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства иск прокурора о взыскании с администрации сельского поселения задолженности по пенсии был рассмотрен и удовлетворен.

- Нарушения устранены, задолженность выплачена, начисление в настоящее время ведется в установленном порядке, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU