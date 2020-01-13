Почти 2500 семей в Тверской области получили подарки для новорожденных

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:14:11+03:00

В 2020 году на подарки новорожденным из бюджета планируют потратить 116,4 млн рублей Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В Тверской области в 2019 году 2431 семья получила подарки для новорожденных.

Напомним, мера социальной поддержки была введена в Тверской области с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени и реализуется в рамках национального проекта "Демография".

- Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе. Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве, – считает глава региона.

В подарок входит 58 предметов необходимых малышу в первые месяцы жизни. Комплект сформирован с учетом пожеланий жителей. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства, а также в тверских роддомах при регистрации ребенка.

В прошлом году из областного бюджета на подарки было выделено 29 млн рублей. В 2020 году планируется потратить 116,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU