Кооператив в Тверской области задолжал работникам полмиллиона рублей
Прокуратура Западнодвинского района провела проверку по обращению 11 граждан по факту невыплаты им заработной платы свыше четырех месяцев.
Установлено, что в период с апреля по август 2019 года сельскохозяйственный производственный кооператив "Антоново" задолжал работникам свыше 500 тысяч руб.
По результатам прокурорской проверки Следственным комитетом в отношении генерального директора организации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
- После погашения задолженности, а также выплате денежной компенсации работникам на сумму свыше 43 тысяч руб. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
Виновное юридическое лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU