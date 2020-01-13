2020-01-13T11:23:57+03:00
Общество

Кооператив в Тверской области задолжал работникам полмиллиона рублей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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После вмешательства прокуратуры долг по заработной плате погасилиПосле вмешательства прокуратуры долг по заработной плате погасилиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратура Западнодвинского района провела проверку по обращению 11 граждан по факту невыплаты им заработной платы свыше четырех месяцев.

Установлено, что в период с апреля по август 2019 года сельскохозяйственный производственный кооператив "Антоново" задолжал работникам свыше 500 тысяч руб.

По результатам прокурорской проверки Следственным комитетом в отношении генерального директора организации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

- После погашения задолженности, а также выплате денежной компенсации работникам на сумму свыше 43 тысяч руб. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Виновное юридическое лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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