2020-01-13T10:56:25+03:00
Происшествия

В Твери будут судить карманника, который обворовывал пассажиров маршруток

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери будут судить мужчину, который обворовывал пассажиров маршруток Фото: архив "КП"В Твери будут судить мужчину, который обворовывал пассажиров маршруток Фото: архив "КП"
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Перед судом предстанет 44-летний житель Твери. В отношении мужчины прокурором Центрального района г. Твери утверждено обвинительное заключение в совершении 13 преступлений, предусмотренных п. "г" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем).

Известно, что мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности. Следствием установлено, что в период с февраля о август, находясь в салонах маршрутных такси, злоумышленник воровал кошельки и мобильные телефоны из сумок пассажиров.

Всего пострадало 12 человек, одна женщины становилась потерпевшей дважды, общая сумма ущерба составила свыше 75 тыс. рублей.

За совершенные преступления, фигурант может отправиться в колонию на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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