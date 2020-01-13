В Твери будут судить карманника, который обворовывал пассажиров маршруток
Перед судом предстанет 44-летний житель Твери. В отношении мужчины прокурором Центрального района г. Твери утверждено обвинительное заключение в совершении 13 преступлений, предусмотренных п. "г" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем).
Известно, что мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности. Следствием установлено, что в период с февраля о август, находясь в салонах маршрутных такси, злоумышленник воровал кошельки и мобильные телефоны из сумок пассажиров.
Всего пострадало 12 человек, одна женщины становилась потерпевшей дважды, общая сумма ущерба составила свыше 75 тыс. рублей.
За совершенные преступления, фигурант может отправиться в колонию на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU