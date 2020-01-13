В Твери автомобиль развалился на две части после столкновения со столбом
Водитель скрылся с места ДТП
В Твери в результате ДТП легковушку разорвало на две части Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером, 12 января, на улице Паши Савельевой, в районе дома №62, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что неустановленный водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21140", наехал на мачту городского освещения.
В результате ДТП легковушка развалилась на две части. Пострадал пассажир автомобиля - 22-летний молодой человек, с травмами он обратился в медицинское учреждение.
Водитель с места ДТП скрылся. Его ищут сотрудники Госавтоинспкции.
ИСТОЧНИК KP.RU