Водитель "ВАЗа" наехал на велосипедиста в Тверской области

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:52:18+03:00

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Авария произошла утром, 13 января, на автодороге Кашин-Фалево, в Кашинском районе Тверской области.

Мужчина, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", наехал на 61-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. Мужчина двигался навстречу движения в светоотражающей жилетке, а водитель его не заметил.

Пострадавшего доставили в больницу до приезда экипажа ДПС. Его состояние уточняется. Водитель автомобиля - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU