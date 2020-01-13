Водитель "ВАЗа" наехал на велосипедиста в Тверской области
Пострадавшего доставили в больницу
В Тверской области сбили велосипедисткуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 13 января, на автодороге Кашин-Фалево, в Кашинском районе Тверской области.
Мужчина, управляя автомобилем "ВАЗ-2107", наехал на 61-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. Мужчина двигался навстречу движения в светоотражающей жилетке, а водитель его не заметил.
Пострадавшего доставили в больницу до приезда экипажа ДПС. Его состояние уточняется. Водитель автомобиля - без признаков алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU