2020-01-13T00:05:50+03:00
Звезды

Посетить выставку "Настроение 2020" в Твери можно до 19 января

Приглянувшийся экспонат можно купить
Ирина ТАРАСОВА
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В экспозиции можно увидеть множество различных арт-объектов. Фото: из архива ТГМВЦВ экспозиции можно увидеть множество различных арт-объектов. Фото: из архива ТГМВЦ
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19 января в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра завершается выставка "Настроение 2020". Организаторами которой выступили тверские дизайнеры Елена Дегтярева, Илья Квасной, Ольга Котенева-Пушко, Игорь Ульянов и поэт Владимир Крусс.

А уже с 13 февраля начнётся продажа всех работ, так что можно будет купить то, что очень понравилось.

- Если на улице холод, слякоть, мрак, а вы хотите сказочной атмосферы, тепла и уюта, то мы рекомендуем вам посетить рождественскую выставку! - именно так отзываются об экспозиции посетители. И это действительно так.

В экспозиции можно увидеть множество различных арт-объектов, кукол из папье-маше с невероятно добрыми лицами, ангелов из бумаги в совершено разных костюмах, графику, нон-дизайн, поэзию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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