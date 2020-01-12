Посетить выставку "Настроение 2020" в Твери можно до 19 января
19 января в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра завершается выставка "Настроение 2020". Организаторами которой выступили тверские дизайнеры Елена Дегтярева, Илья Квасной, Ольга Котенева-Пушко, Игорь Ульянов и поэт Владимир Крусс.
А уже с 13 февраля начнётся продажа всех работ, так что можно будет купить то, что очень понравилось.
- Если на улице холод, слякоть, мрак, а вы хотите сказочной атмосферы, тепла и уюта, то мы рекомендуем вам посетить рождественскую выставку! - именно так отзываются об экспозиции посетители. И это действительно так.
В экспозиции можно увидеть множество различных арт-объектов, кукол из папье-маше с невероятно добрыми лицами, ангелов из бумаги в совершено разных костюмах, графику, нон-дизайн, поэзию.
ИСТОЧНИК KP.RU