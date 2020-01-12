2020-01-13T08:05:35+03:00
Происшествия

Пожар в «Конаково Ривер Клаб» Тверской области ликвидирован

Погибших и пострадавших нет
Ирина ТАРАСОВА
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Причина пожара устанавливается. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе КонаковоПричина пожара устанавливается. Фото: Вконтакте/Подслушано в городе Конаково
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Час понадобился пожарным ГУ МЧС Тверской области, чтобы выехать на место пожара в отель «Конаково Ривер Клаб» Тверской области и ликвидировать его.

Напомним, о задымлении стало известно в 19.45. О локализации сообщили в 20.48. В 21.04 объявили о ликвидации открытого горения. А в 21.35 о полной ликвидации пожара.

На место выезжали 60 спасателей и 21 единица техники, из них пять высотных машин.

- Погибших и пострадавших нет. Все постояльцы и обслуживающий персонал успели выйти из здания, - сообщают в ГУ МЧС по Тверской области.

Предварительная причина пожара устанавливается.

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По словам очевидцев, возгорание началось с кровли пятиэтажной гостиницы. А потом огонь распространился ниже по площади 20 кв. метров. Далее.

Комментарий МЧС по пожару в Конаково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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