Пожар в «Конаково Ривер Клаб» Тверской области ликвидирован
Час понадобился пожарным ГУ МЧС Тверской области, чтобы выехать на место пожара в отель «Конаково Ривер Клаб» Тверской области и ликвидировать его.
Напомним, о задымлении стало известно в 19.45. О локализации сообщили в 20.48. В 21.04 объявили о ликвидации открытого горения. А в 21.35 о полной ликвидации пожара.
На место выезжали 60 спасателей и 21 единица техники, из них пять высотных машин.
- Погибших и пострадавших нет. Все постояльцы и обслуживающий персонал успели выйти из здания, - сообщают в ГУ МЧС по Тверской области.
Предварительная причина пожара устанавливается.
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По словам очевидцев, возгорание началось с кровли пятиэтажной гостиницы. А потом огонь распространился ниже по площади 20 кв. метров. Далее.
Комментарий МЧС по пожару в Конаково.
ИСТОЧНИК KP.RU