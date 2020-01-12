2020-01-12T23:10:17+03:00
Звезды

Февраль в Твери начнется с "Магии Востока"

Ежегодный фестиваль восточных танцев обещает удивить
Ирина ТАРАСОВА
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Будет красиво! Фото: из архива Екатерины ЗубовойБудет красиво! Фото: из архива Екатерины Зубовой
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2 февраля в ДК "Пролетарка" Твери состоится фестиваль восточных танцев "Магия Востока". Традиционный фестиваль пройдет в столице региона уже в 29-ый раз.

- Зрителей ждет потрясающее Гала-шоу лучших профессиональных исполнителей восточного танца Твери и области. Но не только. Будут и сюрпризы. Так как мы пригласим и звезд данного танцевального направления, - комментирует постоянный организатор фестиваля "Магия Востока" Екатерина Зубова.

С 18.00 до 21:00.

Билеты в продаже.

Танцы будут разными. Фото: из архива Екатерины Зубовой

Танцы будут разными. Фото: из архива Екатерины Зубовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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