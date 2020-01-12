Молодая женщина украла в тверском кафе у подростка телефон

12 Янв. 2020 2020-01-12T15:08:55+03:00

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"Что упало, то пропало", - полагают многие и нередко прибирают все, что плохо лежит. Так вышло и в Твери 11 января. В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 55-летний житель Твери и сообщил, что у его несовершеннолетнего сына украли в кафе быстрого питания телефон. Ущерб он оценил в сумму более 20 000 рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в зале кафе и опросили свидетелей.

На видео видно, что парень забыл телефон на столе и ушел. Этим и воспользовалась 31-летняя жительница Твери. Вместо того, чтобы отдать находку сотрудникам кафе, она забрала его с собой.

- Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». На время следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU