«Шанс еще есть!»: Завершается голосование за тверской дуэт «Витамин Б» в проекте «Новая звезда»

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:33:59+03:00

Голосование завершится 12 января в 23.59 по московскому времени. Фото: из архива Ильи Быкова

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12 января – последний день народного голосования за участников федерального телепроекта «Новая звезда 2020». Среди которых и тверской дуэт «Витамин Б».

- Голосование завершится сегодня в 23.59 по московскому времени. Времени немного осталось, но оно еще есть. А значит, у нас еще есть шанс проявить себя! - прокомментировал «КП» участник дуэта Илья Быков.

Друзья, давайте еще немножко поднажмем и поможем тверским ребятам приблизиться к победе, а детишкам-сиротам приобрести новую семью.

Победителя телепроекта от канала "Звезда" по версии зрителей объявят уже завтра, 13 января. Принять участие в голосовании просто: необходимо отправить SMS с текстом Z69 на номер 1880 (с одного номера можно отправить до 20-ти сообщений).

Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд "Измени одну жизнь"

ИСТОЧНИК KP.RU