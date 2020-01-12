«Бессмертная бабуля»: Пожилая женщина за 10 секунд трижды чуть не спровоцировала ДТП

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:00:46+03:00

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12 января в паблике «Подслушано у водителей. Тверь» появилось видео. В 30-секундном ролике с регистратора видно, что автомобиль едет по городу и еле успевает затормозить перед пенсионеркой, которая не спеша и не глядя по сторонам переходит дорогу в неположенном месте.

Автомобиль остановится буквально в метре от женщины. Однако она лишь отмахнулась от водителя, который попытался сделать ей замечание и продолжила свой путь... через дорогу. И тут же чуть не угодила под колеса газели. Обогнув её, она вновь продолжила свой путь практически под носом у третьей машины, которая также успела затормозить.

Водитель назвал свой ролик позитивно «Бессмертная бабуля» и даже наложил на видео веселенькую музыку. Но это можно объяснить лишь тем, что все обошлось для женщины благополучно.

Что это было: возраст и как следствие замедленная реакция, равнодушие к собственной жизни, или уверенность, что её все должны пропускать на дороге, непонятно. Жаль одного, что в этот момент на месте не было сотрудника ГИБДД, который смог бы сделать нарушительнице замечание.

Кстати, так как ролик был выложен в тверском паблике, да и вид за окном напоминает Заволжье, то все подумали на Тверь. Однако, как выяснилось позже, сутками ранее ролик опубликовал паблик "ЯПЛАКАЛ" и действие происходит в другом городе. Однако, факт остается фактом: будьте внимательнее на дорогах!

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ИСТОЧНИК KP.RU