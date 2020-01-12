Работники прокуратуры Тверской области отмечают профессиональный праздник

12 Янв. 2020 2020-01-12T13:00:01+03:00

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12 января работники прокуратуры РФ отмечают профессиональный праздник. Со дня образования Российской прокуратуры исполняется 298 лет.

Накануне этой даты в Тверской области состоялось торжественное собрание. Прокурор области Сергей Лежников поздравил всех работников и ветеранов прокуратуры, пожелал их семьям здоровья, оптимизма, благополучия, мира и покоя в семейной жизни, счастья и радости.

Добрые пожелания прозвучали от губернатора Тверской области Игоря Рудени. В частности, он отметил:

- На протяжении почти трех веков прокуратура надежно стоит на страже интересов государства и общества, законных прав граждан. Уверен, что профессионализм, добросовестность и принципиальность прокуроров будут и впредь обеспечивать верховенство Закона в нашей стране, содействовать процессам социально-экономического развития Тверской области и всего Отечества.

На мероприятии были поощрены 66 сотрудников прокуратуры. Пенсионерам прокуратуры вручили ведомственные награды.

Подвели и итоги конкурса «Служим закону» 2019 года.

В номинации: «Лучшая прокуратура» признаны: прокуратура Московского района Твери, прокуратуры Калязинского и Лесного районов.

Лучшим заместителем прокурора признан заместитель Кашинского межрайонного прокурора советник юстиции Александр Фомин.

Лучшим помощником прокурора признана старший помощник Ржевского межрайонного прокурора младший советник юстиции Наталья Соцкова.

Лучшим прокурором отдела признана прокурор отдела по надзору за следствием в УМВД России по Тверской области советник юстиции Олеся Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU