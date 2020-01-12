Литературно-музыкальное объединение «Странник» приглашает тверичан на «Святки — колядки»

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:16:26+03:00

На этот раз тема выступлений - святочные вечера, которые по традиции длились до 19 января

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12 января в Белом зале библиотеки имени Герцена Твери состоится концертная программа «Святки — колядки», которую представят участники литературно-музыкального объединения «Странник». Руководитель клуба — Сорокина Людмила Васильевна.

Клуб авторской песни «Странник» где, собирались авторы и исполнители собственных песен, был основан в 1999 году. Позже к нему присоединились поэты, и клуб преобразовался в литературно-музыкальное объединение. Каждое 4-е воскресение месяца в библиотеке проходят музыкально - поэтические гостиные, где выступают тверские поэты, авторы-исполнители и гости «Странника».

На этот раз тема выступлений - святочные вечера, которые по традиции длились до 19 января.

Тверской пр-т, 5.

Начало в 16.00.

Контактный телефон: 34-82-14.

Вход свободный. 12+

ИСТОЧНИК KP.RU