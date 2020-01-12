Литературно-музыкальное объединение «Странник» приглашает тверичан на «Святки — колядки»
12 января в Белом зале библиотеки имени Герцена Твери состоится концертная программа «Святки — колядки», которую представят участники литературно-музыкального объединения «Странник». Руководитель клуба — Сорокина Людмила Васильевна.
Клуб авторской песни «Странник» где, собирались авторы и исполнители собственных песен, был основан в 1999 году. Позже к нему присоединились поэты, и клуб преобразовался в литературно-музыкальное объединение. Каждое 4-е воскресение месяца в библиотеке проходят музыкально - поэтические гостиные, где выступают тверские поэты, авторы-исполнители и гости «Странника».
На этот раз тема выступлений - святочные вечера, которые по традиции длились до 19 января.
Тверской пр-т, 5.
Начало в 16.00.
Контактный телефон: 34-82-14.
Вход свободный. 12+
ИСТОЧНИК KP.RU