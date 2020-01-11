Плановые отключения электроэнергии с 13 по 17 января коснутся всех районов Твери

11 Янв. 2020 2020-01-11T21:31:51+03:00

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Плановые отключения электроэнергии (в связи с работами по замене аварийных опор и проводов на ЛЭП и т.д.) продолжаются в Твери. Очередные из них состоятся с понедельника по пятницу (с 13 по 17 января) в Твери.

Отключения коснутся всех районов города.

В Заволжском районе

13 января - С 13:00 до 16:00 по адресам: п. Сахарово ул. Маршала Василевского д. 1, д. 2а, д. 2б, д. 8-20, ул. Садовая д. 1/2, д. 3, д. 5а, д. 7а, д. 10, д. 22, д. 23, д. 21а; ул. Полевая д. 1-9, д. 2-6.

13, 14 и 15 января - С 9:00 до 16:00 по адресам: п. Сахарово ул. Маршала Василевского д. 8-20; ул. Садовая д. 10, д. 22.

16 и 17 января - С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Розы Люксембург д. 66-70в; ул. 2-я Новозаводская д. 13-37, д. 26-42; ул. Деревцова д. 10; ул. Парниковая д. 3б-21, д. 6-24.

17 января

С 9:00 до 11:00 по адресам: ул. Пленкина д. 60-74, д. 39-43; наб. Затверецкая д. 40-68а; ул. Старобежецкая д. 1-15, д. 2-12; 1-й пер. Клубный д. 1-13, д. 4-14а; ул. Кутузова д. 4, д. 7; ул. Новая Заря д. 15/14-37, д. 16-46/60; пр-д Новая Заря д. 1-18; пер. Казанский д. 6-16; 2-й пр-д Новой Слободы д. 6-18, д. 3-11; пр-д Новой Слободы д. 4, д. 6; ул. Шишкова д. 1-27/3, д. 7/2, д. 4-6.

С 11:00 до 12:00 по адресам: наб. Затверецкая д. 110-144а; пр-д Тверецкий д. 109-137а, д. 110-136; ул. Старобежецкая д. 46-88а, д. 45-81; пр-д Кутузова д. 62-80, д. 59-73; пер. Литейный д. 3а-7, д. 2-6; ул. Шишкова д. 71-89, д. 62-78; Парковый пер-к д. 4-14.

С 12:00 до 14:00 по адресам: ул. Коноплянниковой д. 98-120а, д. 83, д. 91 ул. Волынская д. 74-112, д. 71-97, д. 11; пер. Волынский д. 118, д. 118а, д. 90а, д. 90б; наб. Тверцы д. 33-43; ул. Нахимова д. 83-89; пер. Съеженский д. 2-4, д. 5; ул. Красина д. 48, д. 50.

С 14:00 до 16:00 по адресам: ул. Тельмана д. 2-18; ул. Крайняя д. 1-25; пр-д Кольцевой д. 1/27-19, д. 2/29-16; пр-д 7-й Кольцевой д. 1/12-17/23, д. 2/10-12; пр-д 8-й Кольцевой д. 1/6-13/17, д. 2/4-18/15; ул. Дачная д. 1-7; ул. Продольная д. 37-43, д. 32-50.

В Московском районе

13 января

С 9:00 до 10:00 по адресам: п. Новое Власьево д. 1-15.

С 10:00 до 12:00 по адресам: п. Новое Власьево д. 16-40.

С 13:00 до 16:00 по адресам: д. Никифоровское д. 1-90.

14 января

С 9:00 до 11:00 по адресам: пр-д Волжский д. 8-12, д. 9-13; пр-д Офицерский д. 1-13, д. 2-10; пр-д Загородный д. 10, д. 10а, д. 10б, д. 10/1.

С 11:00 до 16:00 по адресам: д. Большие Перемерки д. 1-85.

15 января

С 9:00 до 10:00 по адресам: ул. Загородная д. 11-21, д. 14-24; пр-д 2-й Южный д. 4-24, д. 21; пр-д 3-й Южный д. 24-30, д. 21, д. 23; пр-д 4-й Южный д. 3-15, д. 4-14; ул. Тургенева д. 18, д. 20.

С 10:00 до 11:00 по адресам: ул. Тургенева д. 58 – 62; ул. Луговая д. 30-38; ул. Загородная д. 37 – 47, д. 44 – 54; ул. Дрожжина д. 29а-51, д. 32-56.

С 11:00 до 12:00 по адресам: ул Марии Ульяновой д. 7-31, д. 2-30; 1-й пр-д Марии Ульяновой д. 1а, д. 1б; пр-д 1-й Транспортный д. 27-33; пр-д 2-й Транспортный д. 25-37, д. 26-34; ул. Линейная д. 19-37, д. 20-42; пр-д 1-й Линейный д. 15-37, д. 18-38; шос. Бурашевское д. 4-18.

С 12:00 до 16:00 по адресам: ул. Просторная д. 18 – 74; ул. Народная д. 59-81, д. 62-78; ул. Дальняя д. 18 – 84; ул. Дальняя д. 67/10, д. 67/12; ул. Весенняя д. 39-83; ул. Глинки д. 67/2 – 76; ул. Трудовая д. 23, д. 31 – 55/18, д. 30; ул. Луговая д. 27/64-49, д. 75; ул. Южная д. 14а-20а, д. 20 – 46, ул. Тургенева д. 64-70; ул. Загородная д. 49 – 57, д. 58 – 68; пр-д Глинки д. 39-80; пр-д Народный д. 6-8; пр-д 1-й Дальний д. 2/67 – 6; пр-д Дальний д. 3.

16 января

С 9:00 до 11:00 по адресам: ул. Конечная д. 4-66; ул. Восточная д. 1а-63, д. 4-64; ул. Дальняя д. 35-63, д. 36-64; ул. Глинки д. 35-61, д. 36-56; ул. Народная д. 32-56, д. 33-57; пр-д Тургенева д. 1-15, д. 2-16; ул. Загородная д. 61-81, д. 70-98; пр-д Загородный д. 1-15, д. 2-16; ул. Транспортная д. 62-68; ул. Тургенева д. 72-104, д. 87-103.

С 11:00 до 12:00 по адресам: ул. Линейная д. 98-108, д. 91-109; ул. Дальняя д. 4-30, д. 1-29б; ул. Глинки д. 1-29, д. 2-30; ул. Транспортная д. 48-62.

С 12:00 до 13:00 по адресам: пр-д 2-й Линейный д. 1-39, д. 2-36; пр-д 1-й Линейный д. 1-19, д. 2-16; ул. Линейная д. 46-58; шос. Бурашевское д. 28- 34, д. 13-41; ул. Крупской д. 25-59, д. 22-44; ул. Тургенева д. 19-55, д. 16-54; ул. Кима д. 42-60, д. 33-49; ул. Островского д. 34-56, д. 29-47; ул. Загородная д. 23-35, д. 28-42; пр-д 3-й Южный д. 1/25-15, д. 2/27-16; пр-д 4-й Южный д. 1/31-5, д. 2/33-6; ул. Марии Ульяновой д. 32-38, д. 35-61.

С 13:00 до 16:00 по адресам: ул. Кима д. 1/2- 31/2, д. 24/1-44; ул. Островского д. 1/13- 17, д. 2/11- 18; ул. Линейная д. 60-68; ул. Транспортная д. 26 -40; ул. Тургенева д. 63а, д. 63б.

В Пролетарском районе

13 января

С 10:00 до 11:30 по адресам: ул. Громова д. 4, д. 4а, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18 к.1, к.2, д. 22 к.1, к.2, д. 30 к.1.

15 января

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Халтурина д. 55/28-81, д. 50-66; ул. Циолковского д. 22, д. 24, д. 26/39, д. 28 – 70/23; ул. Сквозная д. 25/32-39/26, д. 32, д. 34, д. 36, д. 54.

В Центральном районе

13 и 14 января

С 9:30 до 16:00 по адресам: ул. Учительская д. 1, д. 4; ул. Дмитрия Донского д. 35, д. 37; ул. Софьи Перовской д. 1а, д. 6, д. 8; ул. Циммервальдского д. 1/40.

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Александра Завидова д. 3, д. 14; ул. Коминтерна, д. 49а, д. 49б, д. 49в, д. 63.

ИСТОЧНИК KP.RU