11 Янв. 2020 2020-01-11T16:15:08+03:00

Зрители увидят историю о волхвах, звезде и Царе Ироде. Фото: из архива Вертепного театра "Христославы"

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12 января, в воскресенье, Вертепный театр "Христославы" приглашает в Твери на спектакль "Смерть Ирода".

Традиционное рождественское представление пройдет в Воскресенском кафедральном соборе. Спектакль начнется сразу после Божественной литургии.

Вертеп - это народное кукольное представление. К слову, одно из самых любимых святочных развлечений русского народа на протяжении последних 200 лет. Внешне сценическая площадка выглядит, как ящик, поделенный надвое по горизонтали, с тем, чтобы прочертить божественную вертикаль, отделить земное и небесное. Некоторые исследователи полагают, что само слово «вертеп» обозначает пещеру, где родился Христос.

Вертепные представления традиционно играются в период от Рождества до Крещения. И в этот раз зрители увидят историю о волхвах, звезде, которую они увидели и открыли ее магический смысл и Царе Ироде.

Рождественское представление пройдет в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: из архива Вертепного театра "Христославы"

ИСТОЧНИК KP.RU