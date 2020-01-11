За сутки спасатели Тверской области приняли участие в тушении пяти пожаров и ликвидации ДТП

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:42:43+03:00

На контроле остаются обстановка на водоемах и на дорогах

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За прошедшие сутки, с 10 по 11 января, в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области была организована работа, направленная на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на областном уровне.

В частности, спасатели приняли участие в тушении пяти пожаров и ликвидации последствий одного ДТП, что на 9 км автодороги «Бологое – Куженкино».

Возгорания были ликвидированы в поселке Новоселки Жарковского района, на улице Володарского в городе Торжке, на улице Большевистской в городе Ржеве, в деревне Белица Западнодвинского района, в деревне Дубровка Бологовского района.

По-прежнему, на особом внимании остаются ледовая обстановка и обстановка на дорогах местного и федерального значения, - сообщают в ГУ МЧС России по Тверской области.

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С 31 декабря по 8 января произошло 55 техногенных пожаров, в которых погибли четыре человека. Травмированы пять человек. В жилом секторе зафиксировано 38 пожаров, в которых погибли четыре человека, получили травмы пять человек. (Далее).

ИСТОЧНИК KP.RU