Через форточку за золотом: В Тверской области женщину оставили без украшений
В полицию Бежецкого района Тверской области обратилась 39-летняя жительница деревни Заручье. Женщина сообщила, что из ее квартиры похищены ювелирные украшения. Ущерб составил более 20 000 рублей.
Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный проник в квартиру через окно.
После опроса участковым, следователями и сотрудниками уголовного розыска возможных свидетелей, проверки адресов сбыта краденного и работы криминалистов, удалось выйти на след преступника.
Домушником оказался 20-летний нигде не работающий житель Бежецка. Молодой человек в преступлении сознался.
- Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Идет проверка фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям совершенным на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU