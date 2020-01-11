Через форточку за золотом: В Тверской области женщину оставили без украшений

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:47:56+03:00

20-летнего парня задержали и проверяют на аналогичные преступления Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В полицию Бежецкого района Тверской области обратилась 39-летняя жительница деревни Заручье. Женщина сообщила, что из ее квартиры похищены ювелирные украшения. Ущерб составил более 20 000 рублей.

Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный проник в квартиру через окно.

После опроса участковым, следователями и сотрудниками уголовного розыска возможных свидетелей, проверки адресов сбыта краденного и работы криминалистов, удалось выйти на след преступника.

Домушником оказался 20-летний нигде не работающий житель Бежецка. Молодой человек в преступлении сознался.

- Возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Идет проверка фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям совершенным на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU