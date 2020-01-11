"Не спешите расставаться со своими сбережениями!": Пенсионерка из Твери перевела мошенникам деньги

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:59:27+03:00

Об обмане женщина поняла только, когда с нее списали деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась жительница Твери. Пенсионерка заявила о том, что она стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил молодой человек и представился сотрудником банка, клиентом которого она является.

- Голос на том конце трубки уверил её в том, что неизвестные пытаются похитить денежные средства с её счета, и для защиты своих денег надо срочно выполнить определенный алгоритм действий, - рассказывают сотрудники полиции.

Мысли, что это могут быть мошенники, у нее не возникло. Она пришла к банкомату и выполнила все инструкции. Об обмане поняла только, когда произошло списание пятнадцати тысяч рублей. По данному факту принято решение о возбуждении уголовного дела.

- Не спешите расставаться со своими сбережениями! - обращаются ко всем сотрудники полиции. - Не просматривайте незнакомые сообщения и не переходите по ссылкам. Никогда не доверяйте звонкам и сообщениям, что родственник или знакомый попал в аварию, больницу, в правоохранительные органы, и теперь за него нужно внести залог. Позвоните своим родственникам и знакомым, убедитесь, что у них все в порядке. При получении информации о блокировании банковской карты, немедленно обратитесь за достоверной информацией в отделение банка, клиентом которого вы являетесь.

ИСТОЧНИК KP.RU