Послушать рассказы Тэффи, «королевы юмора» дореволюционной России, приглашают в Твери

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:13:58+03:00

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11 января в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоится литературная встреча "Тэффи. Смешное в печальном. Невыдуманные рассказы".

Сатирические рассказы, фельетоны и стихи Тэффи (Надежды Лохвицкой) прочитает артист Московской филармонии Алексей Злаказов. В произведениях «королевы юмора» дореволюционной России есть все: жизнь и смерть, война и воспоминания о мире, одержимость любовью и душевная пустота.

- Одна из лучших рецензий о творчестве писательницы принадлежит Александру Куприну. Откликаясь на первую эмигрантскую книгу Тэффи «Тихая заводь» и другие рассказы» (Париж, 1921), Куприн писал: «Ни символизма, ни мистики, ни половых проблем, ни обнажения общественных язв, ни скандальных намёков на живых современников. Натуральность, но без натурализма. Правда – без реализма. Трогательность – без сентиментальности. Теплота – без пафоса. Светлая грусть – без мировой скорби», - отмечают организаторы встречи.

Начало в 17.00.

Вход свободный (по читательским билетам).

ИСТОЧНИК KP.RU