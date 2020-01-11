В Твери задержали 25-летнего мужчину со свертком наркотиков

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:52:02+03:00

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы

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11 января в Московском районе Твери сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину по подозрению в приобретении и хранении наркотических средств.

При себе у него находился сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Содержимое эксперты позже определят, как наркотическое средство героин массой 5,91 грамма, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы (максимальное наказание по статье).

- Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие, - комментирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU