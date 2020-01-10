Серия домашних матчей "Динамо" Тверь началась с победы хозяев

10 Янв. 2020 2020-01-10T21:10:20+03:00

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В первом матче нового 2020 года тверское "Динамо" встретилось на льду "Юбилейного" с командой "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода.

Первые минуты остались за динамовцами, хозяева создали несколько опасных моментов у ворот торпедовцев, но были не точны в завершении атак. Ближе к концу периода инициатива перешла к гостям.

По итогам первого периода на табло "красовались" нули. Не удалось забить и на второй двадцатиминутке.

Под занавес третьего периода бело-голубые получили два большинства подряд, второе из которых автоматически перенеслось на овертайм. Формат "4 на 3" стал победным для "Динамо".

На 36-й секунде Михаила Семенеко с передачи Ильи Шипова забросил единственную шайбу в игре.

Следующий домашний матч "Динамо" сыграет 11 января с казанским "Барсом". Начало игры в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU