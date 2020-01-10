Начальник УФСИН России по Тверской области Александр Кузьмин проведет личный прием граждан
16 января начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Николаевич Кузьмин проведет личный прием граждан.
Прийти на прием граждане могут по предварительной записи и получить информацию по интересующим их вопросам. Также можно будет подать заявление или жалобу на незаконные действия сотрудников УИС и недостатки в деятельности учреждений УФСИН России по Тверской области.
Прием пройдет по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 46. С 10:00 до 12:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Записаться можно по телефону: 8 (4822) 34-36-02.
ИСТОЧНИК KP.RU