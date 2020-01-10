Начальник УФСИН России по Тверской области Александр Кузьмин проведет личный прием граждан

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:48:37+03:00

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16 января начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Николаевич Кузьмин проведет личный прием граждан.

Прийти на прием граждане могут по предварительной записи и получить информацию по интересующим их вопросам. Также можно будет подать заявление или жалобу на незаконные действия сотрудников УИС и недостатки в деятельности учреждений УФСИН России по Тверской области.

Прием пройдет по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 46. С 10:00 до 12:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Записаться можно по телефону: 8 (4822) 34-36-02.

ИСТОЧНИК KP.RU