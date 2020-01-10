2020-01-10T20:32:38+03:00
Общество

За 2019 год в Тверской области выявлено 3150 нарушений при перевозке пассажиров общественным транспортом

Госавтоинспекторы провели 399 профилактических мероприятий
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области проходят сплошные проверки автобусовВ Тверской области проходят сплошные проверки автобусовФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов.

За 2019 год проведено 399 мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок, в ходе которых выявлено 3150 нарушений. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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