На дорогах Тверской области госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей
Рейд пройдет с 10 по 12 января
На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителейФото: Василий ХОДАРЕВ
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В предстоящие выходные на дорогах Тверской области пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Его проводит региональная Госавтоинспекция.
В период с 10 по 12 января инспекторы ДПС будут проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Автовладельцев настоятельно просят воздержаться от управления транспортом в пьяном виде во избежание ДТП.
О случаях нахождения граждан за рулем в пьяном виде можно сообщить в дежурную часть по телефонам: "02" или "102" - с мобильного телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU