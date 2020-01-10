2020-01-10T19:35:05+03:00
Общество

На дорогах Тверской области госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей

Рейд пройдет с 10 по 12 января
Ольга ТРОФИМОВА
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На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителейНа дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителейФото: Василий ХОДАРЕВ
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В предстоящие выходные на дорогах Тверской области пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". Его проводит региональная Госавтоинспекция.

В период с 10 по 12 января инспекторы ДПС будут проверять водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Автовладельцев настоятельно просят воздержаться от управления транспортом в пьяном виде во избежание ДТП.

О случаях нахождения граждан за рулем в пьяном виде можно сообщить в дежурную часть по телефонам: "02" или "102" - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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