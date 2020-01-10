С банковской карты жительницы Твери родственница украла 109 тысяч рублей
Злоумышленница задержана
Женщина украла у родственницы 109 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:
В полицию с заявлением о краже обратилась 54-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что накануне к ней в гости заходила ее 33-летняя родственница. Злоумышленница знала, где хранится карта и пин-код от неё.
На следующий день к подозреваемой приехала полиция. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что когда хозяйка дома отвлеклась, она незаметно взяла карточку и через "Мобильный банк" перевела деньги себе на карту, а позже обналичила их в банкомате и потратила.
За кражу фигурантке грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU