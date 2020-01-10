С банковской карты жительницы Твери родственница украла 109 тысяч рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:25:47+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратилась 54-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что накануне к ней в гости заходила ее 33-летняя родственница. Злоумышленница знала, где хранится карта и пин-код от неё.

На следующий день к подозреваемой приехала полиция. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что когда хозяйка дома отвлеклась, она незаметно взяла карточку и через "Мобильный банк" перевела деньги себе на карту, а позже обналичила их в банкомате и потратила.

За кражу фигурантке грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU