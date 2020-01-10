2020-01-10T18:17:54+03:00
Общество

Две долгожительницы из Тверской области в январе отмечают столетний юбилей

Еще четыре жителя отпраздновали 102-летие
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В январе в Тверской области 100-летний юбилей отметили две долгожительницыВ январе в Тверской области 100-летний юбилей отметили две долгожительницыФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Две жительницы Тверской области в январе 2020 года отмечают трехзначный юбилей - 100 лет. Именинницы проживают в Лесном и Лихославльском районах. Об этом сообщило Тверское отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации.

По данным ведомства, в январе свои Дни Рождения отмечают еще четверо долгожителей. Со 102-м Днем Рождения поздравляют пенсионерок из Твери, Кимр, Лесного района и Торжка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24