Две долгожительницы из Тверской области в январе отмечают столетний юбилей

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:17:54+03:00

В январе в Тверской области 100-летний юбилей отметили две долгожительницы Фото: Анна СЕМИНА

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Две жительницы Тверской области в январе 2020 года отмечают трехзначный юбилей - 100 лет. Именинницы проживают в Лесном и Лихославльском районах. Об этом сообщило Тверское отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации.

По данным ведомства, в январе свои Дни Рождения отмечают еще четверо долгожителей. Со 102-м Днем Рождения поздравляют пенсионерок из Твери, Кимр, Лесного района и Торжка.

ИСТОЧНИК KP.RU