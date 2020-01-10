Жителям Твери предлагают выбрать зону для благоустройства

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:05:48+03:00

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Администрация Твери предлагает жителям выступить с инициативой и рассказать, какие места в городе, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Общественные зоны будут модернизировать в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2021 год.

Выступить с инициативой может любой желающий. Предложения необходимо направлять в администрацию своего района до 25 января по электронной почте или лично в рабочие дни – в понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) и в пятницу с 9:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 13:45).

До 10 февраля специальная комиссия сформирует адресный перечень общественных территорий. Зону для благоустройства выберут голосованием.

ИСТОЧНИК KP.RU