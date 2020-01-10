Пьяный хозяин квартиры до смерти забил своего гостя в Тверской области
Преступление было совершено 6 января 2020 года, в городе Андреаполь, Тверской области.
Следствие считает, что 31-летний мужчина, проживающий в квартире одного из домов, пригласил к себе знакомых для распития спиртных напитков. Когда один из гостей уснул, хозяин квартиры начал его избивать ногами и руками. От полученных травм 7 января 42-летний потерпевший скончался в больнице.
- В результате слаженных действий следователей СК России и сотрудников регионального УМВД России подозреваемый был в кратчайшие сроки задержан, - сообщили в региональном СКР.
Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Назначен комплекс судебных экспертиз, ведется сбор доказательств и установление обстоятельств происшествия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.
ИСТОЧНИК KP.RU