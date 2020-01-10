Пьяный хозяин квартиры до смерти забил своего гостя в Тверской области

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:07:16+03:00

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Преступление было совершено 6 января 2020 года, в городе Андреаполь, Тверской области.

Следствие считает, что 31-летний мужчина, проживающий в квартире одного из домов, пригласил к себе знакомых для распития спиртных напитков. Когда один из гостей уснул, хозяин квартиры начал его избивать ногами и руками. От полученных травм 7 января 42-летний потерпевший скончался в больнице.

- В результате слаженных действий следователей СК России и сотрудников регионального УМВД России подозреваемый был в кратчайшие сроки задержан, - сообщили в региональном СКР.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Назначен комплекс судебных экспертиз, ведется сбор доказательств и установление обстоятельств происшествия. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU