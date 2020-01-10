В Тверской области молодые люди незаконно проникли в чужой дом

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:56:11+03:00

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Преступление было совершено в деревне Кузовино Лихославльского района Тверской области.

По версии следствия, 13 ноября 2019 года двое жителей Лихославльского района - 19 и 28 лет - самовольно открыли дверь дома и незаконно проникли внутрь.

По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Виновным грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU