2020-01-10T16:56:11+03:00
Происшествия

В Тверской области молодые люди незаконно проникли в чужой дом

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
По данному факту возбуждено уголовное делоПо данному факту возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Преступление было совершено в деревне Кузовино Лихославльского района Тверской области.

По версии следствия, 13 ноября 2019 года двое жителей Лихославльского района - 19 и 28 лет - самовольно открыли дверь дома и незаконно проникли внутрь.

По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Виновным грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24