Двое жителей Твери украли из магазина двенадцать бутылок виски

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:33:21+03:00

По подозрению в совершении кражи сотрудники вневедомственной охраны задержали двух жителей Твери Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Твери сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже из магазина. Сигнал тревоги поступил из торговой точки на улице Склизкова, в Московском районе.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что неизвестные граждане похитили из торгового зала двенадцать бутылок виски.

По подозрению в совершении кражи сотрудники вневедомственной охраны задержали двух местных жителей.

Злоумышленников передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU