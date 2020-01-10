Двое жителей Твери украли из магазина двенадцать бутылок виски
Злоумышленников задержали росгвардейцы
По подозрению в совершении кражи сотрудники вневедомственной охраны задержали двух жителей ТвериФото: Олег ЗОЛОТО
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В Твери сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже из магазина. Сигнал тревоги поступил из торговой точки на улице Склизкова, в Московском районе.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что неизвестные граждане похитили из торгового зала двенадцать бутылок виски.
По подозрению в совершении кражи сотрудники вневедомственной охраны задержали двух местных жителей.
Злоумышленников передали сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU