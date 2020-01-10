Под Бологое Тверской области водитель живьем сгорел в своей машине
10 января в Бологовском районе Тверской обалсти 9-ом километре автодороги Куженкино-Бологое произошло столкновение двух автомобилей.
Удар был такой силы, что один из автомобилей тут же вспыхнул. 48-летний водитель, невиновный в ДТП, сгорел в машине. Пострадал и его 26-летний пассажир. В тяжелом состоянии его доставили в больницу вышнего Волочка.
Пострадал и водитель другого автомобиля, 41-летний мужчина, по вине которого и произошла аварияй. Его жизни ничего не угрожает.
- Мужчина выехал на встречную полосу. Признаков алкогольного опьянения нет, - комментируют в УГИБДД по Тверской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU