В ДТП на проспекте Ленина в Твери пострадал трехмесячный ребенок
Малыша забрали в больницу на обследование
На проспекте Ленина в Твери столкнулись два автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 10 января, в районе дома №43А, на проспекте Ленина, в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля.
В ДТП пострадала 46-летняя женщина-водитель виновного автомобиля. Угрозы ее жизни нет. А также трехмесячный ребенок-пассажир, который ехал в детском кресле.
Малыша забрали в больницу для проведения обследования.
ИСТОЧНИК KP.RU