2020-01-10T14:57:59+03:00
Происшествия

В ДТП на проспекте Ленина в Твери пострадал трехмесячный ребенок

Малыша забрали в больницу на обследование
Ольга ТРОФИМОВА
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На проспекте Ленина в Твери столкнулись два автомобиляНа проспекте Ленина в Твери столкнулись два автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 10 января, в районе дома №43А, на проспекте Ленина, в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля.

В ДТП пострадала 46-летняя женщина-водитель виновного автомобиля. Угрозы ее жизни нет. А также трехмесячный ребенок-пассажир, который ехал в детском кресле.

Малыша забрали в больницу для проведения обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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