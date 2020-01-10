В ДТП на проспекте Ленина в Твери пострадал трехмесячный ребенок

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:57:59+03:00

На проспекте Ленина в Твери столкнулись два автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Малыша забрали в больницу на обследование

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Авария произошла днем, 10 января, в районе дома №43А, на проспекте Ленина, в Твери.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля.

В ДТП пострадала 46-летняя женщина-водитель виновного автомобиля. Угрозы ее жизни нет. А также трехмесячный ребенок-пассажир, который ехал в детском кресле.

Малыша забрали в больницу для проведения обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU