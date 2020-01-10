В ночь на субботу жители Тверской области смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:01:37+03:00

В это же время будет происходить парад планет

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Вечером, 10 января, жители Тверской области вместе со всей страной смогут наблюдать в небе полутеневое затмение Луны.

Это самое глубокое полутеневое лунное затмение 2020 года. Всего их будет четыре и еще два солнечных.

Максимальная фаза лунного затмения наступит в 22:10 по Московскому времени и продлится всего две секунды. В это же время в небе будет происходить парад планет - вместе соберутся Меркурий, Сатурн, Плутон.

Начнётся затмение в 20:07 10 января, а завершится в 00:12 11 января, всё по московскому времени.

В Твери за затмением лучше всего наблюдать со стороны городского пляжа. Главное, чтобы не подвела погода, ведь за облаками Луны не увидать.

Следующее подобное затмение пройдёт 5 июня.

Обратите внимание! Полутеневое затмение значит, что Луна уйдёт не в тень Земли, а в полутень, в сумерки, так сказать, изменив немного интенсивность свечения.

ИСТОЧНИК KP.RU