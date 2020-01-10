Исполняющим обязанности министра строительства Тверской области назначен Денис Биленко

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:43:51+03:00

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Министр строительства Тверской области Сергей Тарасов покинул свой пост. Об этом стало известно 10 января.

Сергей Тарасов руководил министерством с декабря 2018 года.

Исполняющим обязанности министра назначен Денис Биленко. До настоящего времени он работал замминистра и курировал вопросы капитального и жилищного строительства. Информация об этом есть на сайте ведомства.

Напомним, что это не единственные изменения в правительстве региона. Накануне Нового года стало известно о назначении ещё ряда руководителей министерств и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU