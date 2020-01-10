Житель Твери арестован по подозрению в убийстве знакомого
В Твери продолжается расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своего знакомого.
По версии следствия, преступление было совершено на улице Гончарова в Твери, вечером, 7 января. Двое мужчин поссорились, и один ударил ножом своего приятеля. От полученных травм мужчина скончался.
Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
- Назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время планируется предъявление фигуранту обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU