В Твери следователи проводят проверку по факту падения мужчины с крыши дома на улице Левитана

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:18:43+03:00

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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту падения мужчины с крыши пятиэтажного дома в микрорайоне "Южный".

Напомним, ЧП произошло утром, 10 января, в доме №38 на улице Левитана. Известно, что погибший мужчина 1991 года рождения.

- В соответствии с поступившим сообщением следователем Следственного комитета в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд на место происшествия. Совместно с сотрудниками полиции опрошены очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс службе регионального СКР.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU