В Твери следователи проводят проверку по факту падения мужчины с крыши дома на улице Левитана
Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту падения мужчины с крыши пятиэтажного дома в микрорайоне "Южный".
Напомним, ЧП произошло утром, 10 января, в доме №38 на улице Левитана. Известно, что погибший мужчина 1991 года рождения.
- В соответствии с поступившим сообщением следователем Следственного комитета в составе следственно-оперативной группы осуществлен выезд на место происшествия. Совместно с сотрудниками полиции опрошены очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс службе регионального СКР.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU