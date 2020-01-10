Мужчина погиб, упав с крыши дома в Твери

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:35:46+03:00

На месте работают следователи и полиция

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло утром, 10 января, в микрорайоне "Южный" в Твери. Очевидцы сообщают, что с крыши пятиэтажки на улице Левитана, упал мужчина.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Возраст погибшего, а также обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полиция и сотрудники Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU