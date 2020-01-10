Мужчина погиб, упав с крыши дома в Твери
На месте работают следователи и полиция
Обстоятельства трагедии выясняют следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ЧП произошло утром, 10 января, в микрорайоне "Южный" в Твери. Очевидцы сообщают, что с крыши пятиэтажки на улице Левитана, упал мужчина.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Возраст погибшего, а также обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полиция и сотрудники Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU