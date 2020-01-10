2020-01-10T09:35:46+03:00
Происшествия

Мужчина погиб, упав с крыши дома в Твери

На месте работают следователи и полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства трагедии выясняют следователиОбстоятельства трагедии выясняют следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ЧП произошло утром, 10 января, в микрорайоне "Южный" в Твери. Очевидцы сообщают, что с крыши пятиэтажки на улице Левитана, упал мужчина.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Возраст погибшего, а также обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полиция и сотрудники Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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