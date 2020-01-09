Женщина-водитель пострадала в ДТП под Тверью

9 Янв. 2020 2020-01-09T21:38:37+03:00

Женщина-водитель пострадала в ДТП в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Угрозы ее жизни нет

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Авария произошла вечером, 9 января, на 6-м км автодороги Тверь - Черногубово в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 27-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ауди А3", съехала в кювет.

В результате ДТП она получила травмы, но смогла самостоятельно обратиться в медучреждение. Угрозы ее жизни и признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU