В Тверской области умирают чаще, чем рождаются

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:08:38+03:00

С января по октябрь прошлого года в регионе родились в прошлом 9 183 младенца Фото: Мария ЛЕНЦ

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Население Тверской области за 10 месяцев 2019 года, с января по октябрь, сократилось на 8062 человека. Такие данные привел Тверьстат, опубликовав статистику естественного движения населения.

Согласно данным ведомства, в прошлом году в Верхневолжье родились 9 183 младенца, при этом среди всего населения умерли 17 245 человек. Оба показателя ниже 2018 года на 678 и 1006 человек, соответственно.

Жениться и разводиться тоже стали реже. В то же время, создавали семью жители Тверской области охотнее. Свои отношения в органах ЗАГС узаконили 6252 пары, а развелись - 3711.

ИСТОЧНИК KP.RU