2020-01-09T19:43:26+03:00
Общество

За период январских праздников в "скорую помощь" в Твери обратились почти пять тысяч человек

В стационары было доставлено 1307 пациентов
Ольга ТРОФИМОВА
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На Тверскую станцию скорой медицинской помощи в праздники поступило 4791 обращениеНа Тверскую станцию скорой медицинской помощи в праздники поступило 4791 обращениеФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В период новогодних праздников - с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года – на Тверскую станцию скорой медицинской помощи поступило 4791 обращение.

- В течение девяти новогодних дней скорую медицинскую помощь в Твери и Калининском районе оказывали ежедневно 34 круглосуточные выездные бригады, - сообщает областной минздрав. - В стационары было доставлено 1307 пациентов, в том числе 61 - с острым инфарктом миокарда, 64 - с острым нарушением мозгового кровообращения.

По данным ведомства, 38 раз бригады скорой медицинской помощи выезжали на место ДТП. В авариях пострадали 25 человек, в том числе ребенок.

Среди обращений также зарегистрировано 274 "ложных" вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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