За период январских праздников в "скорую помощь" в Твери обратились почти пять тысяч человек
В период новогодних праздников - с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года – на Тверскую станцию скорой медицинской помощи поступило 4791 обращение.
- В течение девяти новогодних дней скорую медицинскую помощь в Твери и Калининском районе оказывали ежедневно 34 круглосуточные выездные бригады, - сообщает областной минздрав. - В стационары было доставлено 1307 пациентов, в том числе 61 - с острым инфарктом миокарда, 64 - с острым нарушением мозгового кровообращения.
По данным ведомства, 38 раз бригады скорой медицинской помощи выезжали на место ДТП. В авариях пострадали 25 человек, в том числе ребенок.
Среди обращений также зарегистрировано 274 "ложных" вызова.
ИСТОЧНИК KP.RU