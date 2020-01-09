2020-01-09T18:37:40+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка съехала в кювет

Пострадала пассажирка
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области иномарка опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 9 января, на 4-м км автодороги Кесова Гора - Кашин в Бежецком районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке автомобиль "Шевроле" съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 18-летняя девушка-пассажир. С травмами она доставлена в ЦРБ г. Бежецка с порезами и ссадинами. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области иномарка съехала в кювет
Восточный ветер перемен принесет в Тверь настоящий мороз
Похититель вынес из квартиры в Твери икону и два меховых воротника
Более 3500 человек следили за безопасностью в Тверской области в новогодние праздники
В Тверской области начался набор водителей для работы на "Транспорте Верхневолжья"
Молодёжь Тверской области приглашают на "Творческий вечер"
В центре Твери произошло массовое ДТП с участием четырех машин
В Твери состоится Рождественский турнир по тхэквондо
В Тверской области молодой человек угнал автомобиль и бросил его в канаве
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадала женщина
Злоумышленники обокрали дом пожилой женщины в Тверской области
Новая транспортная система в Тверской области будет внедрена под гарантии ВЭБ.РФ
Житель Твери задержан по подозрению в убийстве приятеля
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук купил дом в "звездном" районе Беверли-Хиллз
В Твери полицейские нашли украденный у посетителя кафе дорогой смартфон
Жителя Твери будут судить за покушение на убийство брата
Вертолет санавиации МЧС Тверской области вылетал на срочный вызов в Кимры
В Тверской области женщина на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
Пьяная женщина подралась с полицейским в Тверской области
В Твери подведут итоги первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод»
В благодарность за выпивку мужчина в Тверской области украл банковскую карту товарища и снял с нее деньги
В Твери горит ангар, на месте работают спасатели
Внедорожник столкнулся в рейсовым автобусом под Нелидово в Тверской области
Рождество, Новый год и Святки встретят в Твери на празднике в народных традициях