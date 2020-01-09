В Тверской области иномарка съехала в кювет
Пострадала пассажирка
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 9 января, на 4-м км автодороги Кесова Гора - Кашин в Бежецком районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке автомобиль "Шевроле" съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадала 18-летняя девушка-пассажир. С травмами она доставлена в ЦРБ г. Бежецка с порезами и ссадинами. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU