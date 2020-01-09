В Тверской области иномарка съехала в кювет

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:37:40+03:00

В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 9 января, на 4-м км автодороги Кесова Гора - Кашин в Бежецком районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке автомобиль "Шевроле" съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 18-летняя девушка-пассажир. С травмами она доставлена в ЦРБ г. Бежецка с порезами и ссадинами. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU