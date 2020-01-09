Восточный ветер перемен принесет в Тверь настоящий мороз

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:49:18+03:00

Нас ждут два резких дня. Так что, держитесь на ногах! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Теплая зима продолжает бить все рекорды в Тверской области.

- Среднемесячная температура января составляет -7,4 градуса, однако первая декада месяца показывает, что мы идем с опережением на 7 с лишним градусов. То есть у нас значительно теплее нормы. Но в ближайшие выходные нас ждет небольшое похолодание, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Утром в субботу, 11 января, на термометре уже будет -3, а к вечеру столбик опустится уже до -8 градусов. Ночь с субботы на воскресенье будет морозной -9… -10 градусов с лёгким ветром. Атмосферное давление в норме - 749, 750 мм рт. столба. Однако все это ненадолго.

В воскресенье, 12 января, в регион придет циклон со снегом и дождём, юго-западным ветром с порывами до 16 метров в секунду (57,6 км/ч). И уже к вечеру потеплеет до +1.

Таким образом, нас ждут два резких дня. Когда мы вдруг уйдем в минус, а потом скакнем резко в плюс. Скажется это и на давлении, которое к воскресенью резко понизится до 740. Правда, уже со вторника оно придет в норму.

Осадки в первые дни следующей недели не ожидаются.

ИСТОЧНИК KP.RU