Более 3500 человек следили за безопасностью в Тверской области в новогодние праздники
Предварительные итоги прошедших новогодних и рождественских праздников подвел 9 января на совещании с членами правительства губернатор Игорь Руденя.
Всего с 30 декабря по 8 января в региональных госучреждениях культуры прошло более 530 мероприятий, а которых побывали свыше 53 тысяч человек, - сообщают в пресс-службе правительства Тверской области. В том числе состоялись выезды 760 тверских школьников, воспитанников интернатов и детских домов в театры и музеи Твери, Москвы, других регионов.
Для обеспечения безопасности в период праздников было привлечено более 3500 человек и 765 единиц техники со стороны ГУ МЧС России по Тверской области. Спасатели находились в круглосуточном дежурстве.
Работали и медики. В праздничные дни согласно утвержденным графикам, дежурило свыше 130 бригад скорой медицинской помощи.
Министерством социальной защиты Тверской области проведен обход более 1300 семей.
- В сфере энергетики и ЖКХ в период праздников зафиксированы отдельные перебои в энергоснабжении и обеспечении теплом. Все ситуации были на контроле регионального профильного Министерства, - подчеркнул Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU