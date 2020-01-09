Более 3500 человек следили за безопасностью в Тверской области в новогодние праздники

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:37:06+03:00

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Предварительные итоги прошедших новогодних и рождественских праздников подвел 9 января на совещании с членами правительства губернатор Игорь Руденя.

Всего с 30 декабря по 8 января в региональных госучреждениях культуры прошло более 530 мероприятий, а которых побывали свыше 53 тысяч человек, - сообщают в пресс-службе правительства Тверской области. В том числе состоялись выезды 760 тверских школьников, воспитанников интернатов и детских домов в театры и музеи Твери, Москвы, других регионов.

Для обеспечения безопасности в период праздников было привлечено более 3500 человек и 765 единиц техники со стороны ГУ МЧС России по Тверской области. Спасатели находились в круглосуточном дежурстве.

Работали и медики. В праздничные дни согласно утвержденным графикам, дежурило свыше 130 бригад скорой медицинской помощи.

Министерством социальной защиты Тверской области проведен обход более 1300 семей.

- В сфере энергетики и ЖКХ в период праздников зафиксированы отдельные перебои в энергоснабжении и обеспечении теплом. Все ситуации были на контроле регионального профильного Министерства, - подчеркнул Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU